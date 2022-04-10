Tomarza’da Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Kayseri’nin Tomarza İlçesinde kutlandı.

8 Nisan’da Tomarza İlçe Merkez Cami’nde İlçe Emniyet Amirliği Polis ekiplerinin katılımlarıyla şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan etkinlikler, Cuma Namazı sonrası İlçe Merkez Mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyareti ile devam etti. Etkinlikler çerçevesinde İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Polis Merkezi Amiri Hakan Aydın ve görevli polis memurları Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci’yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Cebeci, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü tebrik etti.

Etkinlikler çerçevesinde Tomarza Hükumet Konağı bahçesi içerisinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat’ın çelenk sunması ile son buldu.