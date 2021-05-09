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Tomarza’da patates ekimi başladı

Tomarza ilçesinde sanayilik, tohumluk ve yemeklik patates ekimi başladı.

KAYSERİ 09.05.2021, 16:36
Tomarza’da patates ekimi başladı

Tomarza ilçesinde sanayilik, tohumluk ve yemeklik patates ekimi başladı.

Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeğine alternatif bitki olan ve 2020 yılı içinde 53 bin dekar araziye ekilen patatesten 242 bin ton ürün elde edildi.

Elde edilen ürünün yüzleri güldürmesi sonrasında 2021 yılı içinde patates ekilecek olan alan 55 bin dekar araziye çıkarıldı. İlçede hava şartlarının da elvermesi ile birlikte sanayilik, tohumluk ve yemeklik patates ekimine başlandı.
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