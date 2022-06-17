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Tomarza’da öğrencilerin karne heyecanı

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’nin Tomarza ilçesinde de; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim okullarındaki öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.

KAYSERİ 17.06.2022, 16:05
Tomarza’da öğrencilerin karne heyecanı

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’nin Tomarza ilçesinde de; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim okullarındaki öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılını tamamlayan ilçedeki okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim okullarındaki toplam 4 bin 432 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Zekiye Canpolat İlk-Orta İlköğretim Okulunda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Kurt; karne dağıtım programı sonrası yapmış olduğu açıklamada; "Geçen yıl salgından dolayı maalesef biraz buruk yaşamıştık bu heyecanı. Bu sene; etkinlik, sosyal faaliyetler, proje ve başarılarla geçti. Yaz tatilinde okullarımızın tamamı açık olacak. Bütün kütüphanelerimiz öğrencilerimizin hizmetinde" dedi.

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