Tomarza’da Nevruz coşkuyla kutlandı

Baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Emniyet Amiri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program, Türk dünyasında nevruz konulu konuşma, ardından Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt demir dövdü.

Yumurtaların kırıldığı etkinlikte, yakılan nevruz ateşinin üstünden atlandı ve çeşitli yarışmalar yapıldı. Etkinlik, pilav ikramının ardından son buldu