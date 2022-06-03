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Tomarza’da Kuran Kurslarının yıl sonu etkinliği düzenlendi

Tomarza İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an Kursu 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

KAYSERİ 03.06.2022, 11:53
Tomarza’da Kuran Kurslarının yıl sonu etkinliği düzenlendi

Tomarza İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an Kursu 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere Kur’an Kursu hocaları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlik; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti. Yıl sonu etkinliğinde minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim, ilahi ve dua okudu, katılımcılara gösteri sundu.

İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere; minik öğrencilere hediyeler vermesi ile program son buldu.

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