Tomarza’da Kuran Kurslarının yıl sonu etkinliği düzenlendi

Tomarza İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an Kursu 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere Kur’an Kursu hocaları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlik; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti. Yıl sonu etkinliğinde minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim, ilahi ve dua okudu, katılımcılara gösteri sundu.

İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere; minik öğrencilere hediyeler vermesi ile program son buldu.