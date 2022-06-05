Tomarza’da ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 1-7 Haziran 2022 tarihleri arasında kutlanan ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ Tomarza İlçesinde çeşitli etkinlikle kutlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde İlçe Halk Eğitim Merkezinde yapılan programa; Kaymakam Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mervan Koca tarafından yapıldı.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Salonunda öğrenciler tarafından şiirler, tiyatro, bağlama, POMEM hazırlık kurusunun gösterileri yapıldı. Halk oyunları gösterisi ardından program son buldu.