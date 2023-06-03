Tomarza’da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle Tomarza ilçesinde evlerinde ağır hasar olan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner verildi.

6 Şubat’ta ve daha sonra yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinde ağır hasar alan 4 Tomarzalı vatandaşa konteyner verildi. İlçeye bağlı İmamkullu, Çanakpınar ve Emiruşağı Mahallesinde evleri ağır hasar gören ailelere AFAD konteynerleri teslim edildi.