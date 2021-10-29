banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Tomarza’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

KAYSERİ 29.10.2021, 12:30
Tomarza’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Tomarza İlçe Stadında halka açık bir şekilde kutlandı. Program ilk olarak; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan ve İlçe Belediye Başkan Davut Şahin programa katılan öğrencilerin ve ilçe halkının bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci yaptı. Tomarza Fen Lisesi öğrencilerinden Yasin Doğan ’Bayrak’ isimli şiiri okurken Tomarza Fen Lisesi öğrencilerinden İbrahim Ulutürk ve İrem Naz Arslan da ’Gesi Bağları’ isimli türkü söyledi. Törende Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Fatmanur Höbek ’Akdeniz’e Doğru’ şiiri okudu. Anadolu Gençlik Halk Oyunları ekibi tarafından oynanan halk oyunları ise programa katılanlar tarafından beğeniyle izlendi. Tomarza Şehit Efkan Cengiz Ortaokulu’nun bayraklı zeybek gösterisinin ardından tören geçidi yapılarak program son buldu.

Programa; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan, İlçe Belediye Başkan Davut Şahin, İlçe Garnizon Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat başta olmak üzere kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3