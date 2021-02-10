Tomarza’da çiçekçiler 14 Şubat’a hazır

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde faaliyet gösteren çiçekler 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı ’Sevgililer Günü’ ek genelgesi ilçede faaliyet gösteren çiçekleri mutlu etti.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı ’Sevgililer Günü’ ek genelgesine göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerine ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Pandemi nedeniyle uzun süredir işleri duraksayan çiçekçi esnafı Genelge sonrası hazırlıklara günler öncesinden başladı.

Tomarza ilçesinde sektörde faaliyet gösteren tek işletmenin sahibi olan Genç Girişimci Melike Gündoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne saylı günler kala hazırlıklarımız tamamladık. Biz müşterilerimizi müşterilerimiz de bizleri özledi. Bu nedenle geniş bir yelpazede kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerimize sunarak bu özel günün mutluluğunu paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Hediye arayışında olanlara tavsiyelerde de bulunan Gündoğan," 14 Şubat’ta alışılan harika kokulu gül aranjmanlarının yanı sıra, kişiye özel kutu hediyeleri, rengarenk orkide çeşitleri,solmayan güller, saksı çiçeği çeşitleri, leziz çikolatalara, ufak kişisel hediyelerden, egzotik tütsülere kadar geniş yelpazeli ürünler bulunduran bu kutular, özel hissettirmek ve düşündüğünüzü göstermek için çok uygun" diye konuştu.

Genç Girişimci Melike Gündoğan, ilçenin tüm noktalarına servis yapabilmek için gerekli altyapı imkanlarına sahip olduklarını sözlerine ekledi.