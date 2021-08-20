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Tomarza’da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı

Tomarza İlçe merkezinde ve köylerinde bulunan mahalle muhtarlarının katılımlarıyla Ağustos ayı Muhtarlar İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSERİ 20.08.2021, 11:20
Tomarza’da Ağustos Ayı Muhtarlar Ooplantısı yapıldı

Tomarza İlçe merkezinde ve köylerinde bulunan mahalle muhtarlarının katılımlarıyla Ağustos ayı Muhtarlar İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Tomarza ilçe merkezi ve köylerinde bulunan mahalle muhtarlarının katılımlarıyla gerçekleşen Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşti. Toplantı öncesi Tomarza Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına görev ve sorumlulukları hakkında seminer verildi. Toplantıda, mahalle muhtarları söz alarak mahallelerinde olan sorunları dile getirdi.

Toplantıya mahalle Muhtarlarının yanı sıra, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve kurum amirleri katıldı.

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