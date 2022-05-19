Tomarza’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza ilçesinde de coşku ile kutlandı. Bayram kutlamaları; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un Atatürk büstüne çelenk sunması ile başladı. Kutlamalara Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaparken katılanlar ise keyifli dakikalar yaşadı. Lise Müdürü Murat Arslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından liseli öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tomarza 50. Yıl İlkokul öğrencileri ise programda halk oyunları gösterisi sergiledi. Liseli öğrencileri tarafından yapılan jimnastik hareketler, yarışmalar ve güreş müsabakalarının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri protokol üyeler tarafından verildi.

Programa; Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Kara, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.