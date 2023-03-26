Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu Folklor Yarışmasında Birinci Oldu

Kayseri’de il genelinde yapılan folklor yarışmasında Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu öğrencileri il birincisi oldu.

Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan ve çok sayıda ilkokulun katıldığı Folklor Yarışmasında; Tomarza İlçesini Zekiye Canpolat İlkokulu temsil etti. Jüri üyelerinin zorlandığı yarışmada Zekiye Canpolat İlkokul Folklor Ekibi yapılan değerlendirme sonucunda İl Birincisi oldu.

Yarışmanın ardından folklor ekibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’u ziyaret etti. Kurt; öğrencileri, öğretmenleri ve okul yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.