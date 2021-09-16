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Tomarza Stadına yeni bir çehre kazandırılacak

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Tomarza Belediyesi arasında imzalanan protokolle ile birlikte Tomarza İlçe Stadı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

KAYSERİ 16.09.2021, 16:06
Tomarza Stadına yeni bir çehre kazandırılacak

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Tomarza Belediyesi arasında imzalanan protokolle ile birlikte Tomarza İlçe Stadı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

Tomarza Belediyesi tarafından yapılan protokol ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne devredilen Tomarza İlçe stadyumunda yenileme çalışmalar devam ediyor. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Cemil Kayhan ve beraberindeki ekip ilçe stadyumunda yapılacak olan çalışmalar için istişarede bulundu. Stadın yanına İçerisinde çeşitli spor dallarının yapılabileceği spor komplekslerinin yanı sıra stadın tribünü de yenilenecek.

Çalışmaların kısa sürede başlaması beklenirken, altyapı konusunda istişareler tamamlandı.

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