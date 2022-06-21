Tomarza ilçe stadı ve spor salonu tamamlandı

Kayseri’nin Tomarza ilçesine sil baştan bir stat ve spor salonu kazandırıldı.

Kayseri’nin Tomarza ilçesine sil baştan bir futbol sahası ve spor salonu kazandırıldı. Tomarza ilçesinde hali hazırda bulunan Spor Salonu ve futbol sahası, sil baştan yenilenerek Tomarza halkının hizmetine sunuldu. 2020 Yılı içerisinde Tomarza Belediyesi ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol ile Tomarza Spor Salonu ile Tomarza Stadı, 25 yıllığına Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmişti. Devir işlemlerin ardından Spor Salonu ile İlçe Stadı modern şartlarına uygun bir şekilde yapılarak yenilendi.

Stat da tribün yenileme çalışması da yapılırken, spor salonu da yenilendi.