Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle aşı randevusu alan ve aşı önceliği bulunan kişilerin aşılanması için Tomarza Devlet Hastanesi bahçesine aşı çadırı kuruldu.

Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda 40 yaş ve üzeri vatandaş ile SGK’ya kayıtlı tüm çalışanların Covid-19 aşıları Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi bahçesinde Tomarza Belediyesi tarafından tedarik edilen çadır içerinde randevusu alan vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek aşılaması yapılmaya başlandı.