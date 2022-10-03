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Tomarza Belediyespor, Güneşsppor’u 3-2 mağlup etti
Tomarza Belediyespor kendi evinde ağırladığı Güneşspor’u 3-2 mağlup ederek ligin 2. haftasını 3 puan alarak kapattı.
KAYSERİ 03.10.2022, 13:02
Tomarza Belediyespor kendi evinde ağırladığı Güneşspor’u 3-2 mağlup ederek ligin 2. haftasını 3 puan alarak kapattı.
Tomarza Belediye Spor ile Güneşspor maç müsabakası Tomarza İlçe Stadında gerçekleşti. Maçın ilk yarısına her iki takımda hızlı başladı. Kontra ataklardan bulunan karşılıklı gollerle maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçın ikinci yarısında topa hakimiyet süresi fazla olan Tomarza Belediyespor bu üstünlüğü kullanarak 80 ve 85 dakikalarda atmış olduğu gollerle 3-1 öne geçti. Maçın uzatma dakikasında gelen Güneşspor’un golüyle birlikte maçın bitiş düdüğü çaldı.