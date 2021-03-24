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TOHM sporcularına gelişim semineri

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporculara fizyoterapistler Sümeyye Nur Göksel ve Recep Baloğlu tarafından Kişisel Gelişim Seminerleri veriliyor.

KAYSERİ 24.03.2021, 16:05
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TOHM sporcularına gelişim semineri

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporculara fizyoterapistler Sümeyye Nur Göksel ve Recep Baloğlu tarafından Kişisel Gelişim Seminerleri veriliyor.

Her ay düzenlenmekte olan seminerlerde Ocak Şubat ve Mart aylarında; sporculara yönelik kas ve iskelet sistemi anatomisi, antrenman esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar ve bu sakatlıklara yönelik ilk yardım yaklaşımları ve antrenman öncesi/sonrası ısınma ve soğuma egzersizlerinin önemi ve nasıl olması gerektiği konuları işlendi.
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