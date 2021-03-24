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TOHM sporcularına gelişim semineri
Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporculara fizyoterapistler Sümeyye Nur Göksel ve Recep Baloğlu tarafından Kişisel Gelişim Seminerleri veriliyor.
KAYSERİ 24.03.2021, 16:05
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Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporculara fizyoterapistler Sümeyye Nur Göksel ve Recep Baloğlu tarafından Kişisel Gelişim Seminerleri veriliyor.Her ay düzenlenmekte olan seminerlerde Ocak Şubat ve Mart aylarında; sporculara yönelik kas ve iskelet sistemi anatomisi, antrenman esnasında meydana gelebilecek sakatlıklar ve bu sakatlıklara yönelik ilk yardım yaklaşımları ve antrenman öncesi/sonrası ısınma ve soğuma egzersizlerinin önemi ve nasıl olması gerektiği konuları işlendi.