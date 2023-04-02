TOBB, 1 Milyar Lira Destekle Deprem Bölgesi İçin Konut Seferberliği Başlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deprem Bölgesi Konut Seferberliği Basın Toplantısı düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler ’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci’nin de katıldığı toplantıda, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Türkiye Sektör Meclis Başkanları yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada; İş Dünyası Konut Seferberliği kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirtirken, “Bu çerçevede, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakdi katkı vererek, kampanyayı başlatıyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu toplantıda şunları söyledi;

“Odalarımızla, borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, yani camiamızın tamamıyla da, kampanyaya dahil oluyoruz. Onlar, 81 il ve 160 ilçede, bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacaklar. Ve şimdi buradan tüm iş dünyamızı ve hayırsever vatandaşlarımızı da, bu seferberliğe davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün Birlik Olma Günü’dür. Siz de gelin, ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Kampanya sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi; gelin hep birlikte el Verin ev Yapalım. Vereceğini destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım.”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 50 binden fazla canın kaybedildiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her milli meselede olduğu gibi, bu deprem sonrasında da, TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların, sektör meclislerinin, kadın ve genç girişimci kurullarının hızla seferber olduklarını ve müthiş bir seferberlik içinde hareket ettiklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu;

“Bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi ve 4 bin 157 tır ve 725 kamyon yardım malzemesi ile 5 bin 699 çadır, bin 418 konteyner, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini sağladık. Geçici barınma imkanları sağlamak üzere yaklaşık 6 bin çadır ve 3 bin 870 konteyner temin ettik. Hizmetler Sektör Meclisimiz 24 noktada yemek mutfağı kurarak, 3.5 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Halen bölgede kurulu 5 çadırda, iftar ve sahur dâhil olmak üzere 4 öğün sıcak yemek sunmaya devam ediyoruz. İnşaat malzemesi üreticileriyle bir araya gelerek, deprem bölgesinde yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdünde bulunduk. Bölge ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması adına 4 proje başlattık. Deprem bölgesinden mal almak isteyen firmalarımızı, deprem bölgesindeki üreticilerle eşleştirdik. Ulusal gıda perakendecileriyle elde ve tarlada kalan tarım ve gıda ürünlerinin satın alınmasına katkı verdik. E-Ticaret pazaryerleriyle anlaşarak, deprem bölgesindeki satıcılardan komisyon alınmamasını sağladık. Deprem bölgesinde makineleri hasar görmüş firmalar için Teknik Destek vermeye devam ediyoruz. Yaralarımızı saracağız, depremden etkilenmiş şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağız.”