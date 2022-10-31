TKBL:OGM Ormanspor: 82- Melikgazi Kayseri Basketbol: 73
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 9 sayı farkla 82-73 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 4. hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 9 sayı farkla 82-73 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 4. hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Özgök xx, Burak Durmuş xx, Metin Erol xx
OGM Ormanspor: Kübra Erat xx (6), Damla Gezgin xxx (15), Fatmanur Karakaş xx (2), Chelsa Gray xxxx (31), Nazlı Bircan Gökdemir xx (2), Jelena Dubljevic xx (11), Riquna Willams xx (12), Sera Özelçi xx (3), Ceren Gökdemir x, Banu Şimşek x, Öykü Sena Öktan x
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xxxx (32), Koyna Lavette Hayes xx (9), Şuğranur Hatice Sönmez xx (8), Kalu xxx (20), Feray Dalkılıç x, Mısra Albayrak x (4), Sevgi Tonguç xx, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Eylül Minez x, Nisa Yalçın x
Periyotlar:
1. Periyot: 20-18 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 38-41 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 57-53 (OGM Ormanspor lehine)