TKBL: Rize Belediyesi: 71- Melikgazi Kayseri Basketbol: 63
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Rize Belediyesi ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Rize’de oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip 71-63 kazanırken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise üst üste altıncı mağlubiyetini aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Rize Belediyesi ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Rize’de oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip 71-63 kazanırken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise üst üste altıncı mağlubiyetini aldı.
Salon: Rize Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Serhat Büker xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Fatma Öztürk xx
Rize Belediyesi: Niray Sena Aral xx (5), Jaelyn Brown xx (16), Kolby Morgan xx (14), Deniz Üstün xx (3), Arzu Asiye Özdemir xx (10), Marie Elise Benson xx (13), Sümeyya Özcan xx (10)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xxx (20), Sevgi Tonguç xx, Zeynep Öykü Kalbisağde x (3), Shay Landrum xxx (20), Burca Yağan x (3), Şuğranur Hatice Sönmez xx (4), Daugile Sarauskaite xx (13), Feray Dalkılıç x
Periyotlar:
1.Periyot: 23-13 (Rize Belediyesi lehine)
Devre: 48-38 (Rize Belediyesi lehine)
3.Periyot: 58-50 (Rize Belediyesi lehine)