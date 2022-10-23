TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 80 - Rize Belediyesi: 78
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Rize Belediyesi’ni 2 sayı farkla 80-78 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Rize Belediyesi’ni 2 sayı farkla 80-78 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Sinem Tetik xx, Yarkın Keskin xx, Umut Memiş xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver xx (16), Sevgi Tonguç xx (11), Burcu Yağan xx (5), Şuğranur Sönmez x , Hayes xxx (21), Kalu xxx (27), Feray Dalkılıç x, Nisa Yalçın x
Rize Belediyesi: Hollivay x (2), Arzu Asiye Özdemir xx (18), Sherrill xxx (22), Zohnova xx (18), Sümeyya Özcan xx (13), Binnur Gülcan Aydoğmuş x, Deniz Üstün xx (5)
Periyotlar:
1. Periyot: 17-22 (Rize Belediyesi lehine)
Devre: 42-43 (Rize Belediyesi lehine)
3. Periyot: 63-63 (Berabere)
5 faulle çıkanlar: 38.58 Kalu (Melikgazi Kayseri Basketbol), 39.53 Sherrill (Rize Belediyesi)