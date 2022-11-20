TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 76- BOTAŞ A.Ş: 72
Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 7. haftasında evinde oynadığı müsabakada BOTAŞ’ı 4 sayı farkla 76-72 mağlup etti.
Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 7. haftasında evinde oynadığı müsabakada BOTAŞ’ı 4 sayı farkla 76-72 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar güçlü rakibi BOTAŞ karşısında iyi bir performans sergiledi ve salondan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: İsmail Binbir xx, Muhammed Murat Zafer xx, Umut Memiş xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx (17), Sevgi Tonguç xx (7), Zeynep Öykü Kalbisağde xx (7), Eylül Minez x, Mısra Albayrak xx (2), Keyona Hayes xxx (29), Şuğranur Hatice Sönmez xx (8), Feray Dalkılıç xx (6)
BOTAŞ A.Ş: Meltem Avcı x (2), Melis Gülcan xx (11), Ayşegül Aladağ xx (9), Hatice Pelin x, Sevgi Uzun xxx (20), Sehernaz Çidal x (3), Sventoraite x (2), Macaulay xx, (13), Destiny Slocum xx (12)
Periyotlar:
1.Periyot: 21- 29 (Botaş A.Ş lehine)
Devre: 40 - 36 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 57 - 63 (Botaş A.Ş lehine)