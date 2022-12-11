TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 76 -Antalya Toroslar Basketbol: 72
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’i 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Antalya Toroslar Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip Melikgazi Kayseri Basketbol 76-72 kazandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’i 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Antalya Toroslar Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip Melikgazi Kayseri Basketbol 76-72 kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Ahmet Taner İbin xx, Fatma Öztürk xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xxx (21), Sevgi Tonguç x, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Burcu Yağan xx (4), Mısra Albayrak x, Keyona Lavette Hayes xxx (25), Şuğranur Hatice Sönmez xx (14), Feray Dalkılıç xx (10),Daugile Sarauskaite xx (2)
Antalya Toroslar Basketbol: Khaalia Hillsman xx (14), Yağmur Yıldız x,Feyonda Rena Fitzgerald xxx (24), Montrelle Wallace xx (16), Melike Bakırcıoğlu x (4), İlknur Dumlu x (3), Helin Boybeyi xx (11), Tuğçe Murat x
Periyotlar:
1. Periyot: 21-16 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 36-39 (Antalya Toroslar lehine)
3. Periyot: 54-59(Antalya Toroslar lehine)
Faulle Çıkan: 37.40 Montrell Wallace (Antalya Toroslar Basketbol)