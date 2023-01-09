TKBL: Beşiktaş: 84 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 81

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in 14. haftasında İstanbul’da Beşiktaş ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında devreyi 4 sayı önde tamamlayan konuk ekip Melikgazi Kayseri Basketbol maç sonunda Beşiktaş’a 3 sayı farkla 84-81 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx, Haldun Çoban xx, Hüseyin Çamcı xx

Beşiktaş: Dana Kiana Evans xxx (39), İrem Naz Topuz xx (1), Kübra İmren Sevindik xx (8), Elif Bayram xx (8), İnci Güçlü x, Charise Billings xx (15), Melek Uzunoğlu xx (6), Taya Davis Reimer xx (7)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xxx (22), Sevgi Tonguç xx (5), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Shay Landrum xx (21), Burca Yağan x, Nisa Yalçın xx (5), Şuğranur Hatice Sönmez xx (15), Daugile Sarauskaite xx (12), Feray Dalkılıç x (1)

Periyotlar:

1.Periyot: 22-16

Devre: 37-41

3.Periyot: 58-61