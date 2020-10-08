Tınaztepe Mahallesi Sağlık Ocağına Kavuşuyor
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, TINAZTEPE MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER SARIALP AİLESİYLE BİRLİKTE YAPILAN AHMET-SELAHATTİN SARIALP AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE İNCELEME YAPARAK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Mahallesi’nde Hayırsever Sarıalp ailesiyle birlikte yapılan Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nde inceleme yaparak son durum hakkında bilgi aldı.
Melikgazi ilçesine birçok yatırımı kazandıran ve ilçedeki ihtiyaçları bir bir gideren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tınaztepe Mahallemizde yapımı devam eden sağlık merkezimizde incelemelerde bulunduk. Hayırsever Sarıalp ailesi ile 3,5 ay önce inşaatına başladığımız sağlık ocağında kaba çalışmalar bitti. İnşallah Kasım ayı sonu gibi de yapımını tamamlayıp hizmete sunacağız. Ben Sarıalp ailesine hayırlarından dolayı teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Rabbim nice hayırlar yapmayı nasip etsin. Bu güzel sağlık tesisimizin Tınaztepe halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Melikgazi’ye iki yatırım müjdesi daha veren Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bir hizmet müjdesi daha vermek istiyor. Hayırsever Hacı Mehmet Amca ile Germir Bölgemizde bir sağlık ocağı bir cami yapımı için bize başvurdu. İnşallah onunla bu güzel işi Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. Rabbim herkese böyle güzel hayırlar yapmayı nasip etsin” diye konuştu.
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