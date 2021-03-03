Tınaztepe Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi başladı

Melikgazi Belediyesi, 6 ay gibi kısa bir sürede yapımını tamamladığı Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde çevre düzenlemesi, yeşil alan, parke ve bordür çalışmalarına devam edildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bir yandan salgınla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken diğer yandan da temel belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Belediyemiz ve hayırsever Sarıalp ailesi ile Tınaztepe Mahallesi’nde yapımına başladığımız Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin yapımı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Burası büyük bir sağlık ihtiyacını karşılayacak. İlçemizde sağlık noktasında hizmet verebilmenin gayreti içerisindeyiz. Melikgazi’de bulunan eksikliklerinin giderilmesi ve vatandaşlarımızın daha modern, daha huzurlu ve daha rahat ortamlarda hizmet alabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Sağlık merkezinin etrafında çevre düzenleme çalışması başladı. Burada oyun alanı, parke, bordur, peyzaj ve otopark çalışması yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile bu yeni sağlık merkezimizi de kısa sürede hizmete açacağız” dedi.