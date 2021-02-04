Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 9. Cadde üzerinde meydana gelen kazada S.K. yönetimindeki 38 BP 614 plakalı Peugeot marka ticari araç ile Ş.O. yönetimindeki 38 JP 081 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan ticari araç bir apartmanın duvarına çarparak durabilirken, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan bir kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.