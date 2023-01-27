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TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü’ne Mutlu Önal atandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürlüğü görevine Mutlu Önal atandı.
KAYSERİ 27.01.2023, 16:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürlüğü görevine Mutlu Önal atandı.
TFF Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı’nın yaş haddinin dolması sonrasında yeni bölge müdürü belli oldu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürlüğü’ne atandı.
Önal 1 Şubat’ta resmi olarak görevine başlayacak.