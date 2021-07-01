Tesislerde son aşamaya gelindi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan bakım onarım çalışmalarında son aşamaya girildi.

Gençlerin daha güzel, daha ferah ve kaliteli bir ortamda spor yapmaları için tesislerde yapılan çalışmalar son aşamaya gelerek çok kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Cemil Kayhan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrasında açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı, “Artık çalışmalarda son aşamaya geldik. İnşaallah kısa zaman dilimi içerisinde tesislerimizi daha modern bir şekilde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hizmetine sunacağız. Son 15 yılda spora yapılan yatırımlar, önemli projelerle başarılı sporcular yetiştirerek şampiyonalara, olimpiyatlara sporcu yetiştirerek ilimizi ülkemizi temsil edecek şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.