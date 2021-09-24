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Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişiye adli kontrol

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ 24.09.2021, 12:14
Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişiye adli kontrol

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheli 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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