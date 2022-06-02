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Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

KAYSERİ 02.06.2022, 17:54
Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu şahsın kentte olduğunu tespit etti. Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, karakola götürüldü.

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