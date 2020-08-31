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Terör gazisi kalbine yenik düştü
TERÖRLE MÜCADELE GAZİSİ ABİDİN BAK, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ.
KAYSERİ 31.08.2020, 15:13
Terörle Mücadele Gazisi Abidin Bak, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Terör Gazisi Abidin Bak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman Bak’ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından Bak’ın cenazesi, asri mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, askeri yetkililer, Bak’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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