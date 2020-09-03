Termometreler 35 dereceyi gösterdi, vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı
KAYSERİ'DE ARTAN SICAKLIKLARDAN KORUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR AĞAÇ GÖLGELERİNE SIĞINDI.
Kayseri’de artan sıcaklıklardan korunmak isteyen vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı.
Kayseri’de termometreler 35 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının arttığı kentte, vatandaşlarda sıcaklıktan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı. Kayserili vatandaşlar da sıcak havaların bastırdığını söyleyerek, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da vatandaşlara sıcak hava uyarısında bulunularak şu bilgiler verildi:
"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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