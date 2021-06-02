banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'la gazeteci arasında hayvan hakları diyaloğu: Öldürdün mü?
Erdoğan'la gazeteci arasında hayvan hakları diyaloğu: Öldürdün mü?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!

Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki derece

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları iki derece elde etti.

KAYSERİ 02.06.2021, 10:24
Tenis turnuvasında KBB Spor A.Ş. sporcularından iki derece

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları iki derece elde etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tenis turnuvasına sporcular büyük ilgi gösterdi. 28 Mayıs ve 1 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Berkant Ateş Büyük Erkekler kategorisinde 2., Sıla Akyol ise Büyük Kadınlar kategorisinde 3. oldu.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu