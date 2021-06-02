banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...

Tenis heyecanı sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi.

KAYSERİ 02.06.2021, 16:03
Tenis heyecanı sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi.

150’yi aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada sporcular 7 gün boyunca altın madalya için mücadele etti. Birbirinden heyecanlı mücadelelerin ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, sporcular ve veliler katıldı. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu normalleşme süreciyle birlikte öncelikle tedbirleri alarak, birçok müsabakayla yaz aylarında güzel etkinler gerçekleştireceklerini belirtti.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu