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TEM ekiplerinden eş zamanlı uygulama

Kayseri’de TEM ekipleri tarafından kentin huzur ve güven ortamının korunması ile terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine engellemek amacıyla uygulama yapıldı.

KAYSERİ 15.08.2022, 23:32
TEM ekiplerinden eş zamanlı uygulama

Kayseri’de TEM ekipleri tarafından kentin huzur ve güven ortamının korunması ile terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine engellemek amacıyla uygulama yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması ve terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, şüpheli şahıslar arandı.

Ayrıca, suça ve suçluya geçit vermeyen ekipler, şüpheli araçlarda da arama yaptı.

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