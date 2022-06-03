Teltik’ten Malazgirt İlkokulu’na ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Malazgirt İlkokulu’nu ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle görüştü.

Göreve geldiği günden bu yana okul ziyaretlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından kapıda karşılanan Teltik, okul müdürü Halil Şahin ile görüşerek okul hakkında bilgiler aldı. Daha sonra öğretmenlerle toplantı yapan Ayhan Teltik, eğitimcilerim sorunlarını dinledi. Ardından sınıftaki öğrencilerle buluşan İl Milli Eğitim Müdürü Teltik, miniklerle sohbet etti.

Ziyareti değerlendiren Müdür Teltik, “Okul ziyaretlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin ve özveri ile çalışan idarecilerimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek için bütün etkinlikler gücümüzün yettiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Bugünde Malazgirt İlkokulu’muza geldik. Öğretmen arkadaşlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için kendileri ile görüştük. Birkaç sınıfımızı da ziyaret edip öğrencilerimizi de görünce mutlu olduk. Allah hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.