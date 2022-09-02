Teltik: “68 inşaatımızın durduğuyla ilgili yapılan açıklamalar yanlış”

İl Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarının tamamlandığını söyleyerek, “68 inşaatımızın durduğuyla ilgili yapılan açıklamalar yanlış” dedi.

Teltik, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde yaptığı açıklamada, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “1 Temmuz itibariyle öğretmenlerimizi tatile gönderdik, 15 Haziran itibariyle de öğrencilerimizi tatile göndermiştik. O günden itibaren durmaksızın yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını yapmaya başladık. Çok şükür sona yaklaştık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dinlendiler. Bizler onların daha huzurlu bir ortamda çalışması için, daha güzel ortamlarda eğitim almaları için hazırlıklarımızı yaptık. Okullar açılmaya her şey tamamlanacak ve daha uygun şartlarda eğitim ve öğretime başlayacağız. Öğrencilerimiz bizlere ve okul idarecilerimize güvensinler. Geçen seneye göre çok daha güzel şartlarda onlara eğitim ortamlarını hazırladık. Çok emek verdik ve yaz boyunca çok fazla çalışma içerisine girdik. Okul açıldığı gün bu öğrencilerimizin tamamının masalarında ders kitapları hazır halde olacak. İlk defa bu yıl uygulanan 1 milyon 800 bin adet kaynak kitabımız, ilkokul 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin masalarında hazır olacak. Bunun da müjdesinin vermek istiyorum. Eğitim uzun soluklu bir iştir. Burada başarı yakalanabilmesi için hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimizin hem de velilerimizin birlikte beraber çalışarak başarıyı yakalamamız gerekiyor. Öğrencilerimiz hafta sonlarında okullarımızda tamamen ücretsiz olan kurslarımızdan da faydalansınlar. Biz onlar için en güzelini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Teltik, “68 inşaatımızın durduğuyla ilgili bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlar doğru değildir. 2 inşaatımızda devir işlemi yapıldı. Birkaç tane inşaatımızda yavaşlama var. Onun dışında kalan inşaatlarımız devam ediyor. Şuanda bazı okullarımızda ikili öğretim var. Planlanan 68 inşaatımız bittiği zaman önümüzdeki yıllarda tüm okullarımızda normal eğitime geçeceğiz diye planlıyoruz” şeklinde konuştu.