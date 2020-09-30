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TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ziyaret etti

GAZİANTEP’TE YAPILAN TEKNOFEST’TE KAYSERİ’Yİ TEMSİL EDEN SÜMER FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CELALETTİN EKİNCİ’Yİ ZİYARET ETTİ.

KAYSERİ 30.09.2020, 09:09
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TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ziyaret etti

Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden Sümer Fen Lisesi öğrencileri, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyaret etti.

Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST yarışmasında Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasında Sümer Fen Lisesi, Kayseri’yi temsil etti. Kayseri’yi temsil eden ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Yarışmada Kayseri’yi başarı ile temsil eden Sümer Fen Lisesi ekibi, insansız ava aracı projesi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye bilgi verdi.

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