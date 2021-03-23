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Teknik Lise öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenmeye başlandı

Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen projelerin yer aldığı TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

KAYSERİ 23.03.2021, 12:24
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Teknik Lise öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenmeye başlandı

Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen projelerin yer aldığı TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği fuar; Okul Müdürü Tekin Alparslan tarafından açıldı. Açılışta konuşan Okul Müdürü Alparslan; emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Bildiğiniz gibi okulumuz, TÜBİTAK 4006 Projelerinin dördüncüsüne hazırlıklarını yaptı. Bu proje fuarımız aslında geçen sene yapılması gerekiyordu fakat pandemi şartlarından dolayı ertelemek zorunda kaldık. Zamanı çok daha uzatmanın işleri daha da aksatacağını gördüğümüzden mevcut durum içerisinde açmaya karar verdik. Elimizdeki olanakları değerlendirerek fuarımızın açılışını yaptık. Bu fuara hazırlık sürecinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel, daha başarılı çalışmalarda hepsini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Açılışın ardından katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

25 projenin yer aldığı fuarın 2 gün açık kalacağı öğrenildi.
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