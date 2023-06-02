Tekir Yaylası’ndaki Dükkan İhale İle Kiraya Verilecek
ERCİYES DAĞI'NDA MÜLKİYETİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT OLAN VE TEKİR YAYLASI'NDA BULUNAN DÜKKAN İHALE İLE KİRAYA VERİLECEK.
KAYSERİ 02.06.2023, 09:38
Erciyes Dağı’nda mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Tekir Yaylası’nda bulunan dükkan ihale ile kiraya verilecek.
Tekir Yaylası’nda mülkiyeti belediyeye ait olan dükkan, ’kapalı teklif usulü’ ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecek. İhale; 13 Haziran Salı günü Belediye Encümen Salonu’nda saat 14.00’te yapılacak. Şartname bedelinin ise 1 TL olduğu, bu bedelin yatırıldığına dair belediye makbuzunun ibraz edilmesi gerektiği bildirildi.
Son müracaat tarihinin ise 13 Haziran ihale saatinden önce olduğu açıklandı.