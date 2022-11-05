Tekden’de Tasarım Günü

Tekden İlkokulu tarafından her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen 5. sınıflar İngilizce slogan ve tişört tasarlama etkinliği bu yıl da coşkuyla yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler kendilerinin oluşturmuş olduğu çevre, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji konuları ile ilgili İngilizce sloganlar ve tasarımlar yaparak eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. İngilizce Zümre Başkanı Eda Şahin Yılmaz koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, eğitimi eğlenceli hale getirdi. Gün sonunda slogan ve tişört tasarımları arasından, jüri kararlarıyla en iyi 3 tişört belirlenerek kazanan öğrencilere hediyeleri verildi.

Öğrencilere hediyelerini; Okul Müdürü Naci Bayat, Müdür Yardımcıları Ali Tüfekçi ve Tuba Kurt tarafından verildi.