Tekden Ortaokulu öğrencilerinden LGS’de büyük başarı

Özel Tekden Ortaokulu’nda Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 25 öğrenci yüzde 1, 43 öğrenci yüzde 2, 81 öğrenci yüzde 5’lik dilime girerken, 157 öğrenci de sınavla öğrenci alan okullara girmeyi hak kazanarak büyük başarı elde etti.

Başarılı öğrencilere, Tekden Ortaokulu’nda düzenlenen program ile plaket ve madalya verildi. Burada konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, başarılı öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Tekden, "Tekden Eğitim Kurumları’nda sınava giren öğrencilerimizden yüzde 1’lik dilimde 25 öğrenci, yüzde 2’lik dilimde 43, yüzde 5’lik dilimde toplam 81 öğrenci ve sınavla öğrenci alan okullara girebilecek 157 öğrencimiz mevcuttur. Bütün öğrencilerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Emeği geçen eğitim liderlerimize ve bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ediyorum. ’İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir’ anlayışı ile Kayseri’miz bu anlamda çok şanslı. Çünkü fiziki yapısı ve donanımı ile üniversite havasında Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisemizde ülkemizin ve Kayseri’nin en seçkin, en güçlü eğitim kadrosu ile siz değerli gençlerimizi buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin akademik çalışmalarını bütünüyle planlayan okulumuzun LGS çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yapması sebebiyle öğrencilerimiz dershane ihtiyacı duymamaktadır. Tekden Koleji, akademik başarılarının yanında sosyal ve sportif alanlarda ortaya koyduğu başarılı ve etkili çalışmalarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Tekden, "Gerek LGS ve gerekse geçen hafta yapılan YKS soruları değerlendirildiğinde okuma ve anlama becerisi ile birlikte muhakeme, analiz ve yorumlama becerisi yüksek olan öğrencilerin daha iyi yapabildiği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı okuma ve anlama becerilerini geliştirebilmek için okullarımızda daha fazla zaman ayırmak gerektiği ortadadır. Okullarımızda özellikle okuma anlama, muhakeme becerisini kazanabilmeye yönelik çalışmalar, kurulduğumuz yıldan itibaren yapılmaktadır. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dilerim. Tekden Eğitim Kurumlarımızda sınava giren 307 öğrencimizin de elinden gelenin en iyisini yaptıklarını biliyoruz. Gayretlerine şahidiz. Sonuçların onlar için de hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren eğitimcilerimizi tebrik ediyorum. Bizlere güvenen ailelere teşekkür ederim" diye konuştu.