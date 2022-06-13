banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Tekden öğrencilerinden sokak hayvanları için ‘Ver Elini Tut Patimi’ kampanyası

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin başlattığı ‘Ver Elini Tut Patimi’ kampanyası ile toplanan mamalar, öğrenciler tarafından sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

KAYSERİ 13.06.2022, 13:46
Tekden öğrencilerinden sokak hayvanları için ‘Ver Elini Tut Patimi’ kampanyası

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin başlattığı ‘Ver Elini Tut Patimi’ kampanyası ile toplanan mamalar, öğrenciler tarafından sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

Başlatılan kampanya ile ilgili olarak bilgiler veren Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, “Tekden Fen ve Anadolu lisesi olarak, En‘âm Suresi 38. Ayetin buyruğu buyruğu olan; Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır" ayetini ilke ve rehber edinerek harekete geçtik. Ver Elini Tut Patimi dedik ve okulumuzda hayvan dostlarımız için mama kampanyası başlattık. Toplanan mamaları kendi ellerimizle barınağa teslim edip dostlarımızı sevip besledik. Bizler dünyanın yaşayan bütün canlılara yeteceğine inanıyor ve dostlarımız adına bu ve benzer sorumlulukları üzerimize alıp bu paylaşımlara devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu