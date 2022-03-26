Tekden Öğrenci Meclisi’nden ‘savaşa hayır’ çağrısı

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Tekden Öğrenci Meclisi’nin 4.’sü düzenlendi. Meclisin gündeminde Türkiye ve dünyadaki olaylar tartışılırken, öğrenciler tarafından da ‘savaşa hayır’ yazılı pankartlar açıldı.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen meclise Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Orhan ve Kadir Alper, Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat ve öğrenci meclisi üyeleri katıldı. Böyle meclisleri farklı ortamlarda da yapmak istediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Bu ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Sizler çok değerlisiniz. Ülkemiz için çok değerlisiniz. Tekden Eğitim Kurumlarına bu ortamı bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyülendim burada. Bu çalışmanın öncelikle Kayserimize, Tekden Eğitim Kurumlarına ve ülkemizde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu ortamı keşke farklı yerlerde yapabilseydik. Bütün Kayseri çapında bir program yapıp büyüklere de gösterebilseydik. Sizin bu meclisin önemini kavradığınıza inanıyorum. Meclisimizdeki herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizi davet ettikleri için de yöneticilere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan da, “Bizler geçmişimizde her alanda yaptıkları işlerle başarılara imza atmış ecdadımızın anlayışını düstur edindik. Bilge şahsiyetli öğrencilerimizi bu düstur içerisinde yetiştirmek ve ülkemize, dünyamıza faydalı hale getirmek için Tekden Öğrenci Meclisi’ni kurduk. Bu öğrenci meclisimiz her yıl işlemeye devam ediyor. Bu meclisimizin ve değerli üyelerinin ortaya koyacağı fikirler, çalışmalar, önergeler ve öneriler aslında sadece ülkemize değil, bütün dünyaya çok güzel hizmetler olacağına canı gönülden inanıyoruz. Daha önceki öğrenci meclislerimizde gördüğümüz en güzel şeylerden bir tanesi de vekilliğe ilk adımı atmış değerli öğrencilerimizin müzakeresi, tartışması ve mütalaasının üst seviyede ve kaliteli olduğunu gördük. İnsanların fikirlerinin yeri geldiğinde birbiri ile çatışmasından ortaya hakikat çıkar anlayışı içerisinde birbirine saygılı, birbirine değer veren ve bir başkasının görüşü ile aslında doğruyu ve güzeli bulma noktasında bir gayret içerisinde olan bir meclisin çatısı altında bulunmaktan büyük şeref duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Ben bu mecliste emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meclis üyeleri gündem maddeleri için konuşmalarını gerçekleştirdi.