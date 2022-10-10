banner596

banner547

Son Dakika

Tekden Koleji yabancı misafirlerini ağırladı

Tekden Koleji, Erasmus Projesi çerçevesinde 5 ülkeden gelen misafirlerini okulda ağırladı.

KAYSERİ 10.10.2022, 14:14
Tekden Koleji yabancı misafirlerini ağırladı

Tekden Koleji, Erasmus Projesi çerçevesinde 5 ülkeden gelen misafirlerini okulda ağırladı.

Erasmus Projesi çerçevesinde 5 ülkeden kente gelen misafirler, Tekden Koleji yönetici, eğitmenler ve öğrencileri tarafından karşılandı. Misafirler bir süre öğrencilerle sohbet ederken, okul yöneticileri ise okul hakkında bilgiler verdi. 1 hafta sürecek olan program çerçevesinde Tekden Koleji öğrencileri tarafından yabancı misafirlere halk oyunları gösterisi sunuldu. Proje hakkında bilgiler veren İngilizce Eğitim Lideri Seda Şahin; "Okulumuzun dahil olduğu bir proje, geçen yıl başladı. Hareketli bir program ve bugün de biz ev sahipliği yapacağız. Proje çerçevesinde 5 ülkeden misafirlerimiz olacak. Geri dönüşüm, çevre kirliliği, onun önlenmesi, çocuklara daha iyi bir yaşam sunabilmek adına geliştirdiğimiz ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje. 1 hafta sürecek. İlk gün okulda geçireceğiz. diğer günlerde bazı tesislerde ziyaretlerimiz olacak. Onlara hem kendi kültürümüzü tanıtacağız hem de ekolojik olarak kirliliği önleme adı altında çalışmalarımızı ortaklaşa yürüteceğiz" dedi.

Yorumlar (0)