Tekden Koleji öğrencileri 280 fidanı toprakla buluşturdu

Özel Tekden Koleji tarafından yapılan ağaç dikme etkinliği ile okul öğrencileri 280 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Ali Dağı’nda yapılan ağaç dikme etkinliğine Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, öğretmenler, Talas Belediyesi personelleri ve öğrenciler katıldı. Araçlarla dikim alanına giden toplam 280 öğrenci önce doğa yürüyüşü yaptı, daha sonra belediye personellerinin yardımı ile 280 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğin amacının öğrencilerin doğaya karşı duyarlı olmalarının sağlanması olduğunu söyleyen Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, “Burada yaptığımız etkinliğin amacı, bütün öğrencilerimizin doğayı sevmesi, doğaya karşı ilgilerinin artması ve her öğrencimiz bir tane ağaç dikerek doğaya sahip çıktıklarını göstermiş olacaklar. Şu anda 280 öğrencimizle 280 fidan dikmeyi planlıyoruz burada. Vatandaşların doğaya ya da ülkemize verecekleri en güzel hediye olarak ağaç dikmelerini tavsiye ediyorum. Özel günlerinde ya da acı günlerinde mutlaka ağaç diksinler. Ağaç dikmek mutluluklarını bir kat daha arttırırken, üzüntülerini de azaltacaktır” dedi.

Tekden Koleji öğrencilerinden Kerem Karaahmetoğlu ise, “Şu an buraya ağaç dikmek için geldik. Kendimi iyi hissediyorum ve doğaya ağaç dikmek gerçekten çok güzel bir şey. Ağaç dikmek aslında bizim doğamızı temizler ve doğaya çöp atmak da aslında kötü bir şey. Doğaya çöplerimizi atmayalım ve ağaç dikmeye önem verelim” ifadelerini kullandı.