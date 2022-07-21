Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde 77 öğrenci YKS’de derece yaptı

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nden mezun olan 163 öğrencinin yüzde 80’inin en seçkin üniversiteye giriş yapabilecek konumda olduğunu söyledi.

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, düzenlediği basın toplantısında YKS sonuçlarını değerlendirdi. Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde 77 öğrencinin derece yaptığını kaydeden Tekden, "Bilindiği gibi 18-19 Haziran tarihinde yapılan YKS sınav sonuçlarını ÖSYM 18 Temmuz Pazartesi günü açıklamıştı. Açıklanan sonuçlara göre, ilk 100’de 1 derece, ilk 500’de 4 derece, ilk binde 7 derece, ilk 10 binde 46 derece ve ilk 20 binde 77 derecemiz bulunmaktadır. Bizleri bu başarılı derecelerle onurlandıran, gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Yüksek Öğretim Kurumu bilindiği gibi barajı kaldırmıştır. Bununla birlikte ÖSYM bazı programlara başvurabilmek için en düşük başarı sırası belirlemiştir. Tıp fakülteleri sayısalda ilk 50 bin, diş hekimliği sayısalda ilk 80 bin, eczacılık sayısalda ilk 100 bin, hukuk eşit ağırlıkta ilk 125 bin, mimarlık sayısalda ilk 250 bin, mühendislik sayısalda ilk 300 bin, öğretmenlik 300 binden öğrenci almaktadır. Buna göre bu yıl mezun verdiğimiz 163 öğrencimizin yüzde 80’i en seçkin üniversitelere giriş yapabilecek konumdadırlar. İnşallah yerleşme sonuçları geldiğinde de sizlerle bu tabloyu paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Öğrencilerimizin yerleşeceği üniversitelerin ve bölümlerinin şimdiden hayırlara vesile olmasını dilerim. Emeği geçen eğitim liderlerimize ve bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ederim" dedi.

"Kayseri’miz bu anlamda 8 yıldır çok şanslı" diyen Tekden, "Çünkü üniversite havasında fiziki yapısı, donanımı ve sosyal tesisleri üst düzeyde olan Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisemizde ülkemizin ve Kayseri’mizin en seçkin, en güçlü eğitim kadrosunun özverili gayreti ile 8 yıldır başarı dolu sonuçlar elde edilmektedir. Akademik başarının yanında da ahlaki gelişimlerini önemseyerek birer hanımefendi ve beyefendi olarak mezun etmeye gayret gösterdiğimiz Türkiye’de her yıl ilk 100 ve ilk binin içerisinde derece elde eden nadir okullardanız . Başarı devamlılık ister. Bizler öğrencilerimizi her yıl bu derecelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tek başına 700 civarında öğrencisiyle özel okullar içinde en fazla mevcuda sahip okuldur. Bu durum okulumuza olan ilginin, güvenin sonucudur. Bizlere güvenen, teveccüh gösteren velilerimize, Kayserimize tekrar çok teşekkür ederiz. Akademik başarının yanında ahlaki gelişimlerini önemseyerek birer hanımefendi ve beyefendi olarak mezun etmeye gayret gösterdiğimiz gençleri tekrar tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.