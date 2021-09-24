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Tedavi edilen Hint Gölet Balıkçıl Kuşu doğaya bırakıldı

Kayseri’de bir vatandaş tarafından Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’nda yaralı şekilde bulunan Hint Gölet Balıkçıl Kuşu, gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine teslim edildi.

KAYSERİ 24.09.2021, 16:16
Tedavi edilen Hint Gölet Balıkçıl Kuşu doğaya bırakıldı

Kayseri’de bir vatandaş tarafından Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’nda yaralı şekilde bulunan Hint Gölet Balıkçıl Kuşu, gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı’nda veteriner hekimlerce gerekli tedavisi tamamlanan Hint Balıkçıl Kuşu yine milli park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam alanı olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’na bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilite işlemleri yaptırılarak, tedavisi tamamlanan yaban hayvanları yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Uzun boynu ve uzun gagasıyla dikkat çeken Hint Balıkçıl Kuşunun oldukça geniş bir yaşam alanı bulunuyor. Menüsünde genellikle küçük balık ve kurbağalar bulunan Hint Balıkçıl Kuşu avlanırken gagasını zıpkın gibi kullanıyor.

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