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TDP 6 bin 848 vatandaşa ulaştı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında yaptıkları faaliyetlerle 6 bin 848 vatandaşa ulaştı.
KAYSERİ 08.11.2021, 18:15
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında yaptıkları faaliyetlerle 6 bin 848 vatandaşa ulaştı.
Faaliyet döneminde yapılan çalışmalar ile vatandaşlara genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık ve Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Ayrıca ulaşılan vatandaşlara 4 bin 685 adet afiş, broşür ve sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.